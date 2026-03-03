Giresun kara yolu ulaşıma açıldı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Özkürtün beldesinde meydana gelen heyelan sonrası kapalı olan Gümüşhane-Giresun yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla altı saat içinde trafiğe açıldı. Ekipler, olası yeni heyelan riskine karşı incelemelerini sürdürüyor.
YOL ULAŞIM AÇILDI
Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi tünel girişinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Gümüşhane- Giresun yolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Bölgede olası yeni heyelan riskine karşı ekiplerin kontrol ve incelemelerinin sürdüğü bildirildi.
HABER-KAMERA: Cevahir TOPALOĞLU/ GÜMÜŞHANE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı