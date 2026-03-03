Haberler

Giresun kara yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Özkürtün beldesinde meydana gelen heyelan sonrası kapalı olan Gümüşhane-Giresun yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla altı saat içinde trafiğe açıldı. Ekipler, olası yeni heyelan riskine karşı incelemelerini sürdürüyor.

Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi tünel girişinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Gümüşhane- Giresun yolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Bölgede olası yeni heyelan riskine karşı ekiplerin kontrol ve incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

HABER-KAMERA: Cevahir TOPALOĞLU/ GÜMÜŞHANE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

