Gümüşhane-Giresun Karayolu Heyelan Nedeniyle Kapandı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Gümüşhane-Giresun karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Gümüşhane- Giresun karayolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Heyelan dolayısıyla Gümüşhane-Giresun karayolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi alındığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Öte yandan heyelan anı bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel