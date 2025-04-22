Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Gümüşhane-Giresun Karayolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Gümüşhane-Giresun Karayolu Heyelan Nedeniyle Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Gümüşhane-Giresun karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Gümüşhane- Giresun karayolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Heyelan dolayısıyla Gümüşhane-Giresun karayolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi alındığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan heyelan anı bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.