Gümüşhane'deki ilkokulda öğrenciler yaşam becerileri kazanıyor

Gümüşhane Gazipaşa İlkokulu, öğrencilerin sosyal beceri ve yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla 'Yaşam Becerileri ve Akıl Zeka Oyunları Sınıfı' oluşturdu. Öğrenciler sınıfta yemek yapımı, küçük tamirat ve tarımsal üretim gibi uygulamalı eğitimler alarak eğlenerek öğreniyorlar.

Gümüşhane Gazipaşa İlkokulu'nda "Yaşam Becerileri ve Akıl Zeka Oyunları Sınıfı" oluşturuldu.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğine beden eğitimi ve oyun ile serbest etkinlikler derslerini, oluşturan atölyede gerçekleştiriyor.

Yemek yapımı küçük tamiratlardan tarımsal üretime kadar birçok alanda uygulamalı eğitimler alan öğrencilere, takım çalışması, öz yeterlilik, problem çözme ve stratejik düşünme gibi becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Oluşturulan sınıfta öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmelerine fırsat sunuluyor hem de yetenek ve ilgi alanlarının keşfedilmesi sağlanıyor.

Okul müdürü Bayram Oral, AA muhabirine, öğrencilerin eğitimin yanı sıra günlük yaşam ve sosyal becerilerini geliştirmek için böyle bir atölye oluşturduklarını söyledi.

Oluşturulan sınıfı ilkokul kademesindeki öğrencilerin kullandığını belirten Oral, öğrencilerin el kabiliyetlerini ve becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Üçüncü sınıf öğrencisi Özge Naz Ayvaz ise sınıfta ev işlerini öğrendiği, arkadaşları ile beraber eğlenceli zaman geçirdiğini vurguladı.

Ayvaz, "Burada öğrendiklerimi evde uyguluyorum. Anneme yardım ediyorum." dedi.

Birinci sınıf öğrencisi Hira Kadal da sınıfta öğrendiklerini uyguladığını anlatarak, "Anneme yardım ediyorum. Bazen annemle dikiş yapıyoruz. Annemle oyun oynuyoruz. Çok eğlenceli zamanlar geçiyorum. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Burada zekamızı geliştiriyoruz. Çok isteyerek geliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
