Haberler

Gümüşhane-Erzincan kara yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Gümüşhane-Erzincan kara yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Pöske Geçidi'nde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşhane-Erzincan kara yolunun trafiğe kapatıldığını açıkladı. Karayolları ekipleri bölgedeki kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşhane- Erzincan kara yolunun araç geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

Vali Baruş, AA muhabirine, Gümüşhane- Erzincan sınırında Kelkit ilçesindeki Pöske Geçidi'nde yoğun kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Kara yolunun karşılıklı olarak trafiğe kapatıldığı bilgisini veren Baruş, " Gümüşhane'den Erzincan'a giden yol üzerinde Pöske Geçidi güzergahında araçlar trafik ekiplerimiz tarafından durdurularak bekletiliyor. Erzincan'dan da Gümüşhane yönüne araçlar bırakılmıyor. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Baruş, ekiplerin çalışmasıyla kara yolunun kısa sürede trafiğe açılmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı

Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı
Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Netanyahu'dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı

Netanyahu'dan İran talimatı! Bakanlarını açık açık uyardı
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu