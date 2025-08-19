Gümüşhane'deki Orman Yangınıyla İlgili Gözaltı Serbest Bırakıldı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili olarak gözaltına alınan E.Ç., jandarma işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gümüşgöze Beldesi Fatih Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen yangına sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan E.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
E.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel