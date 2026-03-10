Haberler

Gümüşhane'de yiyecek arayan vaşak görüntülendi

Güncelleme:
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yiyecek arayan vaşak, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zigana köyünün Soriya mevkisinde Hakan Özgün'e ait evin bahçesine giren vaşak, bir süre etrafta gezindi.

Çevrede yiyecek arayan vaşak, güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Görüntülerde, bir süre bahçede gezinen vaşağın daha sonra bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

