Gümüşhane'de Yangınla Mücadele Sürüyor
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyünde çıkan örtü yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangını söndürmek için 10 araçla yoğun bir şekilde çalışıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İlçeye bağlı Günyüzü köyünün Sazlıbük mevkisinde çıkan yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulunuyor.
Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, AA muhabirine, ekiplerin yangını söndürmek için 10 araçla müdahalede bulunduğunu söyledi.
Bölgede rüzgarın etkili olduğunu belirten Kanat, ekiplerin yangını söndürmek için yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel