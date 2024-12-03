Gümüşhane'de Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Gümüşhane'de jandarma ekipleri, yaban hayvanları için yüksek kesimlere yem bıraktı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, zorlu iklim şartlarında yaban hayvanlarının beslenme faaliyetleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin Keçikaya köyünün yüksek kesimlerinde yaban hayvanları için çalışma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yüksek kesimler ile dağlık bölgelerde etkili olan kar yağışı, tipi ve soğuk havanın doğal ortamdaki hayvanların yaşam şartlarını zorlaştırdığına işaret edilerek, yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri ile diğer yaban hayvanlarının bulundukları alanlara ve geçiş güzergahlarına yem bırakıldığı ifade edildi.