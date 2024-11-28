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Gümüşhane'de Vaşak ve Kurt Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Gümüşhane'de Vaşak ve Kurt Güvenlik Kamerasına Yakalandı
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Gümüşhane'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ve yiyecek arayan kurt, bir köydeki güvenlik kamerasına yakalandı. Bu görüntüler, köy sakinlerini şaşırttı.

'Ormanların hayaleti' vaşak güvenlik kamerasına yakalandı

Gümüşhane'de bir köyde sabah kurt, gece vaşak görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ile yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasına yakalandı.

Gümüşhane'nin merkeze uzak dağlık köylerinde hareketli yaban hayatı kayıt altına alınıyor. Kentin merkeze bağlı bir köyünde nesilleri tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak güvenlik kameralarınca görüntülendi. Ormanların iç kısımlarında ve dağlık bölgelerde yaşayan ve çok iyi kamufle olarak insanlardan uzak durmaya dikkat eden 'Ormanların hayaleti' lakaplı vaşağın köy içerisinde görülmesi köy sakinlerini şaşırttı.

Öte yandan yine aynı bölgede sabah saatlerinde yine aynı güzergah üzerinde yiyecek arayan bir kurt da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - Güncel
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