Gümüşhane'de uygulama mutfağının açılışına katılan protokol üyeleri yemek pişirdi

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde, uygulama mutfağının açılışı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Gümüşhane Barosu Başkanı Metin Aslan, kurum müdürleri ile akademisyenler, açılışta uygulamalı olarak isli patlıcan beğendili dana bonfile yapmayı öğrendi.

Önlük giyerek pişirdikleri yemeği tadan Rektör Zeybek ve protokol üyeleri, ardından konuklara ikram etti.

Prof. Dr. Zeybek, gazetecilere, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü, 2021-2022 eğitim öğretim yılında açtıklarını, 59 öğrenciyle faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Turizm sektörün en önemli boyutunu konaklama tesisleri ile yeme içme hizmetlerinin oluşturduğuna işaret eden Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık buralarda, daha çok profesyoneller yer alıyor. Yaklaşık 850 bin lira civarında bir bedele mal olan son derece modern bir mutfağımız var. Biraz önce de bir workshop kapsamında uygulamalı deneme yaptık. Misafirlerimiz maharetlerini göstererek başarıyla yaptılar. Yaptığımız yemekleri de tattık. Yemekler gayet lezzetli olmuş. Misafirlerimizin büyük kısmı ilk defa muhtemelen böyle bir mutfağa girdi. Ben bütün yemeklerin iyi olduğuna inanıyorum. Sunum itibarıyla güzel tabaklar vardı."

Zeybek, öğrencilerinin, Türkiye'nin deneyimli hocalarının tecrübelerinden faydalanarak mesleklerini en iyi şekilde yapabilmeleri ve mezuniyet sonrasında en iyi şartlarda istihdam edilebilmelerini sağlamayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Rıfat Pir ise protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla workshop eğitimi gerçekleştirildiği belirterek, "Öğrenci arkadaşlarımız yaklaşık 20 haftadır burada uygulama eğitimleri alıyor. Teorinin ve pratiğin aynı anda işlendiği bir uygulama sınıfı burası." dedi.