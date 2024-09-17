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Gümüşhane'de Uçuruma Devrilen Pikap Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde uçuruma devrilen pikabın sürücüsü 84 yaşındaki Osman Kaptanoğlu kazada hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer yolcu ise hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, uçuruma devrilen pikabın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Kaptanoğlu (84) yönetimindeki 28 RA 888 plakalı pikap, ilçeye bağlı Topucak Yaylası'nda yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, yaralanan pikaptaki Kadun Kaptanoğlu (84) ise Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel

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