Gümüşhane'de Tünelde Trafik Kazası: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Uluköy Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Uluköy mevkisindeki Uluköy Tüneli'nde Kasım B. yönetimindeki 20 AEP 820 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden Halil Ö'nün kullandığı 48 V 7268 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Kasım B. ve beraberindeki Miran B. ve Burhan B. ile diğer aracın sürücüsü Halil Ö. ve yanındaki Oğuzhan T. yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu

Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki gencin feci sonu! Arkadaşları son anlarını böyle kaydetti

16 yaşındaki gencin feci sonu! Arkadaşları son anlarını böyle kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.