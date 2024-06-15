Gümüşhane'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.

İlçenin Mertekli Mahallesi'nde B.Ö'nün (22) kullandığı 29 AAG 763 plakalı otomobil, yol kenarındaki toprak birikintisine çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü B.Ö. ve beraberindeki 1 yaşındaki G.Ö. ile S.Ö, N.A. ve A.Ö, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan S.Ö, N.A. ve A.Ö'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.