Haberler

İki otomobilin kağıt gibi ezildiği ölümlü kaza kamerada

İki otomobilin kağıt gibi ezildiği ölümlü kaza kamerada Haber Videosunu İzle
İki otomobilin kağıt gibi ezildiği ölümlü kaza kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobillerin çarpıştığı ve kağıt gibi ezildiği anlar yer aldı.

Gümüşhane'de Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi'nde dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Gümüşhane istikametine seyir halinde olan Ali Ç. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Hacıbey G. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yolda savruldu. Kazada, 2 sürücü ile Emine Ç. ve Ali Kazancı, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kazancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve kağıt gibi ezildiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti

Milli sporcu amansız hastalığa yenik düştü
Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı

Gittiği ülkede teravih namazını kıldırdı
İki ülkenin Türkiye büyükelçilikleri X'te birbirine girdi

İki ülkenin Türkiye temsilcileri birbirine girdi
Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor

Dünya listelerini de sallıyor! Fotoğraf dünyanın öbür ucundan
Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti

Milli sporcu amansız hastalığa yenik düştü
Haberler peş peşe geldi: 7 ilde eğitime kar engeli

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı

Günlerdir mahsur olan Cüneyt Özdemir'den haber var