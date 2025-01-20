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Gümüşhane'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Gümüşhane'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda birçok tarihi eser ve yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki tarihi eser kaçaklığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan M.H.'nin tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu istihbaratını aldı.

Ekipler, şüphelinin işyeri, evi ve aracına düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde metal kepçe, Roma dönemine ait sikke, 32 gram ham altın cevheri, 5 cep telefonu, 38 adet tabanca fişeği ve 1 adet boş kovan ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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