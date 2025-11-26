Haberler

Gümüşhane'de Rehin Alma Olayı Başarıyla Sonuçlandı

Gümüşhane'de Rehin Alma Olayı Başarıyla Sonuçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir memurun kadın memuru tabancayla rehin almasının ardından gerçekleştirilen ikna sürecinin başarılı ile sonuçlandığını açıkladı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, Vali Baruş, sürecin iyi yönetildiğini ve olumsuz durumların önlenmiş olduğunu vurguladı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen memur H.T.'nin, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli kadın memur D.B.'yi tabancayla alıkoyması olayına ilişkin açıklamada bulundu. Vali Baruş, 4 saat süren ikna çalışmalarının olumlu sonuçlandığını ifade ederek, "Bu ikna süreci sabırla yönetildi ve sonucunda başarı elde edildi. Herhangi bir yaralama olmadı. Rehin alınan bayan memurunda herhangi bir sağlık sorunu olmadan olay neticelendi. Bu açıdan durum sevindirici. Şahıs, elindeki silahla rehin alma olayını gerçekleştiriyor. Şahsın geçmişine baktığımızda 2017 yılında Kars'ta çalıştığı, 2020 yılında da üniversitemizde sivil memur olarak göreve başladı. Üzerine kayıtlı, Kara Kuvvetleri tarafından tanzim edilmiş silah taşıma izin belgesi bulunduğu anlaşıldı. Arkadaşlarıyla arasında yaşadığı sorunları bahane ederek bu eylemi gerçekleştirdiği anlaşılıyor, müzakere sırasında bu bilgiyi edindik. Aynı zamanda geçmişte sağlık sorunları yaşadığı durumları da var. Çok şükür böyle bir durumda olan şahısla yürütülen müzakere süreci başarıyla neticelendi. Üzücü bir olayı yaşanmaması son derece sevindirici. Olayın başından itibaren İçişleri Bakanımız olayı takip etti, gerekli bilgileri kendisine arz ettik. Bu olayın üniversitemizde herhangi bir sıkıntıya ve üzüntüye sebep olmadan neticelenmesi konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rektör hocamız başta olmak üzere sayın Başsavcımız da bu sürece katıldı. İl Emniyet Müdürümüz ve görevli arkadaşlarımız da bizlere katıldı. Süreç iyi şekilde yönetildi bundan ötürü mutluyuz. İnşallah böyle sıkıntıları bir daha yaşamayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.