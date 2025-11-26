Gümüşhane'de Rehin Alma Olayı Başarıyla Sonuçlandı

VALİDEN AÇIKLAMA

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen memur H.T.'nin, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli kadın memur D.B.'yi tabancayla alıkoyması olayına ilişkin açıklamada bulundu. Vali Baruş, 4 saat süren ikna çalışmalarının olumlu sonuçlandığını ifade ederek, "Bu ikna süreci sabırla yönetildi ve sonucunda başarı elde edildi. Herhangi bir yaralama olmadı. Rehin alınan bayan memurunda herhangi bir sağlık sorunu olmadan olay neticelendi. Bu açıdan durum sevindirici. Şahıs, elindeki silahla rehin alma olayını gerçekleştiriyor. Şahsın geçmişine baktığımızda 2017 yılında Kars'ta çalıştığı, 2020 yılında da üniversitemizde sivil memur olarak göreve başladı. Üzerine kayıtlı, Kara Kuvvetleri tarafından tanzim edilmiş silah taşıma izin belgesi bulunduğu anlaşıldı. Arkadaşlarıyla arasında yaşadığı sorunları bahane ederek bu eylemi gerçekleştirdiği anlaşılıyor, müzakere sırasında bu bilgiyi edindik. Aynı zamanda geçmişte sağlık sorunları yaşadığı durumları da var. Çok şükür böyle bir durumda olan şahısla yürütülen müzakere süreci başarıyla neticelendi. Üzücü bir olayı yaşanmaması son derece sevindirici. Olayın başından itibaren İçişleri Bakanımız olayı takip etti, gerekli bilgileri kendisine arz ettik. Bu olayın üniversitemizde herhangi bir sıkıntıya ve üzüntüye sebep olmadan neticelenmesi konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rektör hocamız başta olmak üzere sayın Başsavcımız da bu sürece katıldı. İl Emniyet Müdürümüz ve görevli arkadaşlarımız da bizlere katıldı. Süreç iyi şekilde yönetildi bundan ötürü mutluyuz. İnşallah böyle sıkıntıları bir daha yaşamayız" dedi.