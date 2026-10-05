Gümüşhane'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı, kadın son anda kurtuldu

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GÜMÜŞHANE'de otomobil ile minibüsün çarpıştıktan sonra yolcu durağına savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı, durakta bekleyen bir kadın ise araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında merkeze bağlı Kale köyü mevkisinde meydana geldi. Kara yolunda seyir halinde olan O.K. (37) yönetimindeki 34 NZD 926 plakalı otomobil ile T.A. (68) idaresindeki 26 FM 091 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan iki araç, savrularak yol kenarındaki kapalı yolcu durağına daldı. Kaza anında durakta bekleyen bir kadın, hızla üzerine gelen araçları fark ederek refleksle geriye doğru kaçtı. Kadın, son anda araçların altında kalmaktan kurtulurken, cam durak araçların çarpmasıyla yıkıldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler O.K. ve T.A. ile minibüste yolcu olarak bulunan G.K. (51) ve G.Y. (60) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Duraktaki kadının araçların altında kalmaktan kurtulduğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı