Haberler

Gümüşhane'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı, kadın son anda kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'de otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı, kadın son anda kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada araçlar yolcu durağına savruldu, 4 kişi yaralandı. Durakta bekleyen kadın son anda araçların altında kalmaktan kurtuldu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜMÜŞHANE'de otomobil ile minibüsün çarpıştıktan sonra yolcu durağına savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı, durakta bekleyen bir kadın ise araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında merkeze bağlı Kale köyü mevkisinde meydana geldi. Kara yolunda seyir halinde olan O.K. (37) yönetimindeki 34 NZD 926 plakalı otomobil ile T.A. (68) idaresindeki 26 FM 091 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan iki araç, savrularak yol kenarındaki kapalı yolcu durağına daldı. Kaza anında durakta bekleyen bir kadın, hızla üzerine gelen araçları fark ederek refleksle geriye doğru kaçtı. Kadın, son anda araçların altında kalmaktan kurtulurken, cam durak araçların çarpmasıyla yıkıldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler O.K. ve T.A. ile minibüste yolcu olarak bulunan G.K. (51) ve G.Y. (60) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Duraktaki kadının araçların altında kalmaktan kurtulduğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Fransa'da kaos büyüyor! 24 okul yakıldı, 5 binden fazla gözaltı var

Ülke alev alev yanıyor! 24 okul küle döndü, binlerce kişi gözaltında
Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı

Yaptıklarına akıl sır erdirilemiyor
Kağıthane'de çöpe atılan koliler ele verdi! İzi sürülen depodan 643 bin uyuşturucu hap çıktı

Temizlik işçileri fark etti! Depodan yüz binlercesi çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde

"Sonu kötü olacak" dediği ismin hayatı kabusa döndü
Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü

İzinle cezaevinden çıktı, babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
10 yıllık eşinin soyadını yanlış yazdılar! Elvin Levinler'den güldüren tepki

Bali'de düğün yaptılar, Türkiye'ye dönünce soyadları değişti!
Fabrikada korkunç olay! 12 metreden düşen genç işçi kurtarılamadı

Fabrika işçisi gencin korkunç sonu! Henüz 28 yaşındaydı
Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını bulunca milyoner oldu

Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını keşfedince milyoner oldu
Yeni Parti resmen ilan etti! 'Cemil Tugay AK Parti'ye geçebilir'

Yeni Parti resmen ilan etti: Cemil Tugay AK Parti'ye geçebilir
Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada

Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar