Gümüşhane'de otomobil duraktaki belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı

Gümüşhane'de otomobil duraktaki belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde otomobil, durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gümüşhane'de belediye otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde Nabi Y'nin (24) kullandığı 28 AE 876 plakalı otomobil, durakta yolcu indiren Yavuz G. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki Salih K. (84), Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA