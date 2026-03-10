Gümüşhane'de ortaokul öğrencileri 'zimem defteri' geleneğini yaşattı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, ramazan dolasıyla harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerinin bir bakkaldaki veresiye defterinde biriken borçlarını kapattı.

Kelkit Şehit Lokman Oktay İmam Hatip Ortaokulu Değerler Kulübü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı Marif Modeli" ile "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "zimem defteri" uygulamasını yaşattı.

Öğrenciler, okulda çeşitli zamanlarda yapılan kermeslerden elde edilen gelir, harçlıkları ile öğretmenleri ve ailelerinden topladıkları paralarla bir bakkalın veresiye defterindeki borcu kapattı.

Kelkit Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, toplumda yer edinmiş güzel bir geleneği yaşatan öğrencilere teşekkür etti.

Okul Müdürü Zekai Eren ise projenin niyetini çocukların çok iyi bildiğini belirterek, "Erdemli, ahlaklı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik için bu çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Öğrencilerden Tulin Rana Karakaş da "İlk defa böyle bir uygulamaya katıldım. Gerçekten çok güzel bir hismiş. Kendi imkanımca yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.