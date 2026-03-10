Haberler

Gümüşhane'de ortaokul öğrencileri "zimem defteri" geleneğini yaşattı

Gümüşhane'de ortaokul öğrencileri 'zimem defteri' geleneğini yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, ramazan dolasıyla harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerinin bir bakkaldaki veresiye defterinde biriken borçlarını kapattı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, ramazan dolasıyla harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerinin bir bakkaldaki veresiye defterinde biriken borçlarını kapattı.

Kelkit Şehit Lokman Oktay İmam Hatip Ortaokulu Değerler Kulübü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı Marif Modeli" ile "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "zimem defteri" uygulamasını yaşattı.

Öğrenciler, okulda çeşitli zamanlarda yapılan kermeslerden elde edilen gelir, harçlıkları ile öğretmenleri ve ailelerinden topladıkları paralarla bir bakkalın veresiye defterindeki borcu kapattı.

Kelkit Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, toplumda yer edinmiş güzel bir geleneği yaşatan öğrencilere teşekkür etti.

Okul Müdürü Zekai Eren ise projenin niyetini çocukların çok iyi bildiğini belirterek, "Erdemli, ahlaklı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik için bu çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Öğrencilerden Tulin Rana Karakaş da "İlk defa böyle bir uygulamaya katıldım. Gerçekten çok güzel bir hismiş. Kendi imkanımca yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti

Tek cümlesiyle petrol çakılırken altın uçuşa geçti
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke

İran'dan kaçtılar: İşte sığındıkları ülke
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı

Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke

İran'dan kaçtılar: İşte sığındıkları ülke
13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
Mağaza açılışında indirim izdihamında birbirini ezdiler

Böylesi görülmedi! Ayakkabısını bile kaybeden oldu