Gümüşhane'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Yusuf Tavli, kazada hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
E.T. idaresindeki 29 AR 818 plakalı hafif ticari araç, İnönü Mahallesi'nde Yusuf Tavli'nin (20) kullandığı 63 ATB 652 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tavli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel