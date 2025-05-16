Gümüşhane'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Gümüşhane'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Yusuf Tavli, kazada hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

E.T. idaresindeki 29 AR 818 plakalı hafif ticari araç, İnönü Mahallesi'nde Yusuf Tavli'nin (20) kullandığı 63 ATB 652 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Tavli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafif ticari araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkan resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak

Türkiye'yi sarsan haberi başkan açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

Caddeleri sel bastı, araçlar sulara kapıldı
Başkan adayı mı olacak? Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'den 1 ismin çağrılması tepki yarattı

Futbolda A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'den 1 isim
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Dünya devi bu akşam şampiyon olabilir

Dünya devi bu akşam şampiyon olabilir
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.