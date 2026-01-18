Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hasanbey Mahallesi mevkisinde çayda bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu, Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kediyi kurtarmak için çalışma yapıldı.
Ekiplerce ıslanıp donmaktan kurtarılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel