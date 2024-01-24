Gümüşhane'de Köye İnen Kurt Sürüsü Görüntülendi

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, köye inen kurt sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde karla kaplanan doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan kurt sürüsü, Babakonağı köyüne indi. İlçe merkezine alışverişe gidenler, köy girişinde rastladıkları sürüyü, yerleşim yerlerinden uzaklaştırdı. Bir ahırın etrafında yoğunlaşan sürü ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kurtları bölgeden uzaklaştıran köylülerden Latif Keskinoğlu, "Kelkit'e alışverişe gidiyorduk. Köyün çıkışında besicilik yapan bir arkadaşın ahırı var. Ahırın etrafında kurtları görünce önce paniğe kapıldık, saydığımızda 9 tane olduklarını gördük ve ahırın etrafından uzaklaştırmak için elimizden geleni yaptık. Bağırarak, etraflarında arabayla tur atarak sonunda köyden uzaklaştırmayı başardık. Muhtemelen aç kaldıkları için köye indiler, temennimiz malımıza ya da canımıza bir zarar gelmemesi" dedi.