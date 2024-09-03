Gümüşhane'de kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde dün kaybolan 14 yaşındaki çocuk, yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ salim bulundu. Çocuğun ailesine teslim edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde dün kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu.
İlçeye bağlı Yedibölük köyün Bezirhançukuru Yaylası'nda çobanlık yapan Çelen ailesinin 14 yaşındaki çocuğu Güllü Çelen dün öğle saatlerinde kayboldu.
Çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu Jandarma ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundu.
Bölgeye gelen Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri iz takip köpeği ile çocuğu arama çalışması başlattı.
Ekiplerce yaklaşık 12 saat süren arama çalışmaları sonucunda kaybolan çocuk kaybolduğu alandan 4 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulundu.
Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.