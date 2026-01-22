Gümüşhane'de tır şoförünün kardan yaptığı anne ve yavru ayı figürleri ilgi gördü

Gümüşhane'de yaşayan tır şoförü Cihan Oral'ın, kardan yaptığı anne ve yavru ayı figürleri görenlerin beğenisini topladı.

Oral, kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk ve kar yağışının ardından Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki yürüyüş yolu üzerinde kardan anne ve yavru ayı yapmaya karar verdi.

Kürek ve çeşitli plastik ürünlerle anne ve yavru ayı figürleri yapan Oral'ın yaklaşık 7 saat süren çalışması vatandaşların ilgisini çekti.

Oral, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde öğrencilere farklı bir etkinlik sunmak istediğini söyledi.

Öğrencilerden olumlu tepkiler aldığını aktaran Oral, "Dört duvar arasında kalmalarını istemiyoruz. Dışarı çıksınlar böyle etkinliklere katılsınlar. Teknoloji hayatımızda önemli bir yere sahip ama bizi dört duvar arasına bağlamamalı." ifadelerini kullandı.

Oral, anne ve yavru ayının yapımının yaklaşık 7 saat sürdüğünü sözlerine ekledi.