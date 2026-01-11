Haberler

Gümüşhane'de yarın eğitime ara verildi

Güncelleme:
Gümüşhane'de beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildi.

Gümüşhane'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Gümüşhane genelinde 12 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı ifade edilen açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 12 Ocak Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
500

