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Gümüşhane'de Kaçakçılık Operasyonu: Silah İmalatı Yapan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Gümüşhane'de Kaçakçılık Operasyonu: Silah İmalatı Yapan Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah imalatı yaptığı iddia edilen A.İ.K.'nin evinde ruhsatsız tabancalar ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, A.İ.K.'nin evinde silah imalatı gerçekleştirdiği bilgisini aldı.

Ekipler, bomba arama köpeği "Maske"nin de katılımıyla A.İ.K.'nin ilçeye bağlı Kırgeriş köyündeki evinde arama yaptı.

Aramada, el yapımı olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca, kuru sıkı ruhsatsız tabanca, 24 adet 7.62 mm mühimmat, 19 adet 7.62 mm boş kovan, 2 tabanca şarjörü,18 adet 9 mm kuru sıkı mühimmatı, 8 adet 9 mm çapında boş kovan, 2 silah yapımında kullanılan yay, 7 silah yapımında kullanılan tabanca şarjör kalıbı,18 silah yapımında kullanılan çeşitli ebatlarda demir parçaları, 36 silah yapımında kullanılan ucu sivri şekilde aynı ebatlarda demir parçası, 2 adet 9 mm silah yapımında kullanılan namlu ölçüm fişeği ele geçirildi.

Şüphelinin, Torul Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını ve hakkında adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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