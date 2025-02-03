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Gümüşhane'de Kaçakçılık Operasyonu: Ruhsatsız Tabanca ve Sikkeler Ele Geçirildi

Gümüşhane'de Kaçakçılık Operasyonu: Ruhsatsız Tabanca ve Sikkeler Ele Geçirildi
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda bir evde ruhsatsız tabanca ve 4 adet sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bomba arama köpeği 'Maske' ile birlikte gerçekleştirdikleri aramada K.Ö. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda ruhsatsız tabanca ile sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, K.Ö.'nün evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini aldı.

Ekipler, bomba arama köpeği "Maske"nin de katılımıyla K.Ö.'nün ilçeye bağlı Büyükçit köyündeki evinde arama yaptı.

Yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 50 adet 9.65 mm tabanca fişeği ile 4 sikke ele geçirildi.

İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan K.Ö. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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