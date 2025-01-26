Gümüşhane'de Heyelan: Yol Ulaşıma Kapandı
Gümüşhane'de Kürtün-Tirebolu kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri çalışmalarını tamamlayarak yolu tekrar açtı.
Gümüşhane'de, Kürtün-Tirebolu kara yolunda heyelan meydana geldi.
Kürtün-Tirebolu kara yolunun Taşlıca Tüneli mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola düştü.
Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Çelik - Güncel