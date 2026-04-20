Gümüşhane'de heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
Gümüşhane'nin Aşağıalıçlı köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Yağışların ardından oluşan heyelan, köy yolunu ulaşıma kapattı. Olay yerine İl Özel İdaresi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Merkeze bağlı Aşağıalıçlı köyünde yağışların ardından heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği köy yolu, ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine olay yerine İl Özel İdaresi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Heyelanın meydana geldiği bölgedeki 1 ahır zarar gördü, 3 müstakil ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Sinan Uçar