Gümüşhane'de heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

Gümüşhane'nin Aşağıalıçlı köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Yağışların ardından oluşan heyelan, köy yolunu ulaşıma kapattı. Olay yerine İl Özel İdaresi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Aşağıalıçlı köyünde yağışların ardından heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği köy yolu, ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine olay yerine İl Özel İdaresi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Heyelanın meydana geldiği bölgedeki 1 ahır zarar gördü, 3 müstakil ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Haberler.com
500

Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim

Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine...
Sabancı Holding el sıkıştı! Dev satış gerçekleşiyor

Sabancı Holding el sıkıştı! Dev satış gerçekleşiyor
Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü

Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü
Cumhurbaşkanını ekonomi sınıfında uçarken görenler şaşkına döndü

Cumhurbaşkanını ekonomi sınıfında uçarken görenler şaşkına döndü
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim

Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine...
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Dronu görünce kaçak hatları iptal etti

Dronu görünce soluğu orada aldı