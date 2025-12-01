Gümüşhane'de Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

GÜMÜŞHANE'de çarptığı demir korkulukları aşıp Harşit Çayı'na uçan otomobildeki Hasan Öztürk (54), hayatını kaybetti, sürücü Mert Ekber Taş (19) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Canca Mahallesi Elmalı Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden Trabzon yönüne doğru giden Mert Ekber Taş'ın kontrolünü yitirdiği 61 DE 434 plakalı otomobil, yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten Harşit Çayı'na uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalede, otomobildeki Hasan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü Mert Ekber Taş ise kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.