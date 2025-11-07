Gümüşhane'de Doğa Yürüyüşü Sırasında Hemşire Yaralandı
Gümüşhane'de doğa yürüyüşü yapan Utku Doğan, kayalıklardan düşerek yaralandı. Acil müdahale ekipleri olay yerine ulaşarak yaralı hemşireyi kurtardı ve hastaneye kaldırıldı.
Arkadaş grubuyla Süleymaniye Mahallesi'nin Kop mevkisinde doğa yürüyüşüne çıkan Utku Doğan (25), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Doğan, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Doğan, görev yaptığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
