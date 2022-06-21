Gümüşhane'de dere yatağına düşen kamyonetteki 4 maden işçisi yaralandı - Haberler

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Gümüşhane'de dere yatağına düşen kamyonetteki 4 maden işçisi yaralandı

AA - Muhammet Çelik - Güncel
Gümüşhane'de dere yatağına düşen kamyonetteki 4 maden işçisi yaralandı

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Süleymaniye Mahallesi Kırkpavli mevkisinde, maden işçilerini taşıyan Mustafa Kandemir yönetimindeki 29 AAB 388 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu köprü üzerinden dere yatağına düştü.

Kazada, kendisi de maden işçisi olan sürücü Kandemir ile Birol Kiraz, Yalçın Çepe ve Ekrem Bayram yaralandı.

AFAD ekiplerinin yardımıyla kamyonetten çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AA / Muhammet Çelik - Güncel

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