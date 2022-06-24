Gümüşhane'de Covid-19 vakaları sıfırlandı

GÜMÜŞHANE'de 2 haftadır Covid-19 vakasına rastlanılmadığı açıklandı. Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ulaş Karabay "Şu an son 1 aydır yoğun bakımda Covid-19 nedeniyle yatan hastamız kalmadı. 15 gündür de servis bölümümüzde yatan hastamız yok" dedi.

Koronavirüs vaka oran haritalarında bir süre en çok vaka görülen illerde ilk sıralarda yer alan Gümüşhane'de vakalar sıfırlandı. 2 haftadır Covid-19 vakası görülmeyen kentte, hastanelerde de yatan hasta kalmadı.

2 yıl boyunca pandemi servisi sorumlu hemşireliği yapan, Sağlık-Sen Kadın Kolları Başkanı Rüya Duygu Şen ise "Yoğun bir süreç yaşadık. Yeri geldi çok zorlandık. Arkadaşlarla elimizi taşın altına koyduk. Hastalarımızla yakın temasta bulunduk. Onları kendi ailemiz olarak değerlendirip elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok zorlandığımız dönemler oldu. Hepimiz neredeyse Covid-19'a yakalandık ve ağır geçirdik. Bazı arkadaşlarımız vefat etti. Zorlu bir süreçti ama çok şükür bu süreci atlattık"dedi.