Gümüşhane'de Akademisyen Evinde Ölü Bulundu

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar, evinde hareketsiz halde bulundu. Olay, sınav günü okula gelmemesi üzerine fark edildi. Çağlar'ın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

GÜMÜŞHANE Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar (55), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar, bugün sınavı olmasına rağmen okula gelmeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ekipler, Doç. Dr. Çağlar'ın tek başına kaldığı Karşıyaka Mahallesi Osman Bey Caddesi Kılıç Apartmanı'ndaki dairesine gitti. Kapıyı açarak eve giren ekipler, Çağlar'ı hareketsiz halde buldu. Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız da eve gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Ailesi kent dışında yaşayan, 3 çocuk babası Çağlar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Çağlar'ın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

