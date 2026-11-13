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Gümüşhane'de 3 şüpheli gözaltına alındı, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Gümüşhane'de jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta arama yapıldı.

Aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler B.Ş, R.Y. ve T.T'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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