Gümüşhane'de 3 şüpheli gözaltına alındı, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta arama yapıldı.

Aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler B.Ş, R.Y. ve T.T'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA