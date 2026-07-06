Haberler

Gümüşhane'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

Gümüşhane'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal hizmetlerden faydalanan 19 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Vali, belediye başkanı ve protokol üyelerinin katıldığı etkinlikte çocuklara hediyeler verildi.

Gümüşhane'de, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sosyal hizmetlerden faydalanan 19 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Çocuklar ve aileleri, Gümüşhane Valiliği önünde bir araya geldi. Şehir merkezinde düzenlenen konvoyun ardından Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi Zeki Kadirbeyoğlu Konağı'nın bahçesine geçildi.

Buradaki program, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, geçmişten gelen önemli bir geleneğin yaşatıldığını söyledi.

Atay, çocukların vatana ve millete hayırlı evlatlar olmaları temennisinde bulunarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak da asırları aşan bir iyilik hareketini sürdürmekten mutluluk duyduklarını belirterek, 530 yıl önce başlayan geleneği yaşatmak için il protokolüyle çocukların mutluluğuna ortak olduklarını kaydetti.

Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği programa, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da

Tarihi zirve için geri sayım başladı! İşte Ankara'ya gelen ilk isim
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan: NATO'nun yeni dönemi Ankara'da başlayacak

Dünyayı meraklandıran sözler: Yeni dönem Ankara'da başlayacak
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü

İran'a ihanetle suçlanan komutan geri döndü! İki ülkeye mesajı var
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı

Kahreden olay! Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı
Sosyal yardım ödemeleri artırıldı

Bakan müjdeyi verdi! Tüm ödemeler artırıldı
Düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Düğün salonu önündeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Bolu Belediyesi irtikap davasında ilk duruşma! Parayı nasıl aldığını anlattı

Bolu Belediyesi irtikap davasında ilk duruşma
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Sağanak yağışlar geri geliyor