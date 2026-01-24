Gümüşhane Belediye Başkanı Başer, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde kayak yaptı
Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde karla mücadele çalışmaları sırasında kayak yaparak vatandaşlarla birlikte kar keyfi yaşadı. Gösterdiği görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.
Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde kayak yaptı.
Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını inceleyen Başer, mahallede kayan vatandaşlara eşlik etti.
Başer, bir süre kayak yaparak karın keyfini çıkardı.
Başkan Başer, kayak yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel