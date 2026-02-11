Gümüşhacıköy Müftüsü Verim'den 4-6 yaş Kur'an kursuna ziyaret

Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Adem Verim, Hanife Saygılı 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Ziyarette sınıfları gezen Verim, öğrencilerle sohbet ederek derslerine eşlik etti.

Çocukların Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi sürecine ilişkin öğreticilerden bilgi alan Verim, erken yaşta verilen manevi eğitimin önemine dikkati çekti.

Kur'an kurslarının çocukların hem dini hem de ahlaki gelişimlerine katkı sunduğunu belirten Verim, "Bu yaş dönemi, çocuklarımızın karakter ve değer dünyasının şekillendiği çok kıymetli bir süreçtir. Kurslarımızda verilen eğitimle yavrularımız hem eğlenerek öğreniyor hem de milli ve manevi değerlerle tanışıyor." ifadelerini kullandı.

Minik öğrencilere hediye veren Verim, çocukların yetişmesinde özveriyle görev yapan Kur'an kursu öğreticileri Aysel Fettahoğlu, Meral Coci, Döndü Emiroğlu ve Fatoş Kavlak'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.