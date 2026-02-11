Haberler

Gümüşhacıköy Müftüsü Verim'den 4-6 yaş Kur'an kursuna ziyaret

Gümüşhacıköy Müftüsü Verim'den 4-6 yaş Kur'an kursuna ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Adem Verim, 4-6 yaş grubu Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilere manevi eğitimin önemini anlattı ve öğreticilere teşekkür etti.

Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Adem Verim, Hanife Saygılı 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Ziyarette sınıfları gezen Verim, öğrencilerle sohbet ederek derslerine eşlik etti.

Çocukların Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi sürecine ilişkin öğreticilerden bilgi alan Verim, erken yaşta verilen manevi eğitimin önemine dikkati çekti.

Kur'an kurslarının çocukların hem dini hem de ahlaki gelişimlerine katkı sunduğunu belirten Verim, "Bu yaş dönemi, çocuklarımızın karakter ve değer dünyasının şekillendiği çok kıymetli bir süreçtir. Kurslarımızda verilen eğitimle yavrularımız hem eğlenerek öğreniyor hem de milli ve manevi değerlerle tanışıyor." ifadelerini kullandı.

Minik öğrencilere hediye veren Verim, çocukların yetişmesinde özveriyle görev yapan Kur'an kursu öğreticileri Aysel Fettahoğlu, Meral Coci, Döndü Emiroğlu ve Fatoş Kavlak'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı

İşte yeni İçişleri Bakanımız! Bu görüntülerle adeta zihinlere kazındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Üretim duracak, çalışanlar işten çıkarılıyor
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi

Afrika'nın en tehlikelisi o ilimizde ortaya çıktı
Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda

Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda
Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı

Yeni takımında neler yapıyor neler