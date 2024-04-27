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Gümüşhacıköy Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Yapıldı

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Gümüşhacıköy ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı düzenlendi. Toplantıda encümen üye seçimi yapıldı ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. İl Genel Meclisi üyeliklerine Bacakoğlu Köyü Muhtarı Mehmet Uysal ve Kuzalan Köyü Muhtarı Zafer Gürel seçildi.

Gümüşhacıköy ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı başkanlığında Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, encümen üye seçimi yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı gündemindeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya Kaymakam Büyükkaymakcı'nın yanı sıra İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.

İl Genel Meclisi üyeliklerine, Bacakoğlu Köyü Muhtarı Mehmet Uysal ve Kuzalan Köyü Muhtarı Zafer Gürel seçildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Mehmet Uysal Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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