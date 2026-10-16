Haberler

Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, Hasan Coci Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, Hasan Coci Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Hasan Coci Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulunarak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okul Müdürü Cüneyt Gümüş'ten eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Güneş, sınıflarda sohbet etti; öğretmenlere kolaylık, öğrencilere başarı diledi.

AMASYA (AA) – Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Hasan Coci Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okul Müdürü Cüneyt Gümüş'ten eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Güneş, sınıflarda öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Güneş, öğretmenlere çalışmalarında kolaylık, öğrencilere ise eğitim hayatlarında başarı diledi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Bursa'da nefes borusuna tavuk eti kaçan bebeğin kalbi durdu! Doktorlar sedye üzerinde yeniden çalıştırdı

Kalbi duran bebek için sedyenin üstüne çıktı! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin 3 gizli raporu ortaya çıktı! Birinde yazanlar inanılmaz

"Gerek yok almayın" dediler büyüdü dünyayı salladı
Saçının marifetine bakın! Köylüler sıraya girdi

Yok böyle girişimcilik! Bu saçların marifetini duyan şaşıp kalıyor
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere gözaltı! Suçlama hayli ağır
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir

Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle...
Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi

Korkutan görüntüler! Evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi
ABD'de seçim öncesi gizemli mektuplar! FBI devrede

Zarfı açan korkuyla telefona sarıldı
Mourinho Arda'ya pembe forma giydirdi! Gurmeler anında anladı

Tek o giydi! Gerçek gurmeler hemen anladı