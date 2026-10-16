Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, Hasan Coci Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

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AMASYA (AA) – Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Hasan Coci Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okul Müdürü Cüneyt Gümüş'ten eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Güneş, sınıflarda öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Güneş, öğretmenlere çalışmalarında kolaylık, öğrencilere ise eğitim hayatlarında başarı diledi.

Kaynak: AA