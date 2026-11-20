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AMASYA (AA) – Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, köy ziyaretleri kapsamında Çetmi Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinlemeyi sürdüren Kaymakam Güneş, Çetmi Köyü sakinleriyle sohbet etti.

Köy ziyaretlerine önem verdiklerini belirten Güneş, "Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyerek sorunların çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, köylerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak." ifadelerini kullandı.

Köy sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Güneş'e teşekkür etti.

Kaynak: AA