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Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay, Sağlık Çalışanlarına Moral Ziyareti Yaptı

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Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay üyeleri, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, çiçek takdim etti. Ziyarette, sağlık çalışanları ile bir araya gelen gönüllüler, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Genç Kızılay Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Dilara Taş, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir ettiklerini ve moral desteği sağlamak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay üyeleri, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Ziyarette, sağlık çalışanları ile bir araya gelen gönüllüler, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

Genç Kızılay Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Dilara Taş, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının, özellikle son zamanlarda büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla çalıştığını ifade ederek, "Bizler de Genç Kızılay olarak, onların yanlarında olduğumuzu göstermek ve moral desteği sağlamak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Sağlık çalışanlarımıza minnettarız ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Gümüşhacıköy Kızılay Sağlık Güncel Haberler

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