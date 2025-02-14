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Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne Yeni Dahiliye Uzmanı Atandı

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne Yeni Dahiliye Uzmanı Atandı
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Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nin dahiliye bölümüne yeni atanan Uzm. Dr. Özkan Dinler, göreve başladı. Dr. Dinler, deneyimli bir hekim olarak bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunacak.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinin dahiliye bölümüne yeni atanan Uzm. Dr. Özkan Dinler, görevine başladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, Dr. Dinler'in deneyimli bir hekim olarak bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunacağı belirtildi.

Dr. Özkan Dinler ise Gümüşhacıköy halkına en iyi şekilde hizmet vermek için çalışacağını aktararak, "Hastalarımızın sağlığı için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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