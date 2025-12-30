Gümüşhacıköy'de alkollü ürün satışı yapılan iş yerlerine denetim

Gümüşhacıköy ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla alkollü ürün satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yılbaşının yaklaşması nedeniyle kaçak içki üretimi ve satışının önlenmesi amacıyla Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gümüşhacıköy Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş yerleri denetlendi.

Denetimde işletmelerin ruhsatı, satışı yapılan ürünlerin bandrolleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Kaymakam Büşra Güneş, denetimlerin yılbaşı öncesi halk sağlığını korumak amacıyla yoğunlaştırıldığını söyledi.