Haberler

Gümüşhacıköy'de alkollü ürün satışı yapılan iş yerlerine denetim

Gümüşhacıköy'de alkollü ürün satışı yapılan iş yerlerine denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy ilçesinde, yılbaşı öncesi alkollü ürün satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler yapıldı. Emniyet, tarım ve zabıta ekipleri, ruhsat ve hijyen kontrolleri gerçekleştirdi.

Gümüşhacıköy ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla alkollü ürün satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yılbaşının yaklaşması nedeniyle kaçak içki üretimi ve satışının önlenmesi amacıyla Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gümüşhacıköy Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş yerleri denetlendi.

Denetimde işletmelerin ruhsatı, satışı yapılan ürünlerin bandrolleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Kaymakam Büşra Güneş, denetimlerin yılbaşı öncesi halk sağlığını korumak amacıyla yoğunlaştırıldığını söyledi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta ayrılık yolda

Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta veda
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Necip Uysal futbola veda ediyor

''Sonu böyle olsun istemezdim'' diyerek futbolu bırakacağını açıkladı
Kocaeli'ndeki rehine krizinde karar çıktı: Baba serbest, şantaj şüphelisi tutuklandı

Okul bahçesindeki rehine krizinde dikkat çeken karar