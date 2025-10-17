Gümüşhacıköy'de Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı.
Osman Kurt'un kullandığı 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Keltepe mevkisinde Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı Karayolları'na ait temizlik kamyonu ile çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan araç sürücüleri ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel