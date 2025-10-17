Haberler

Gümüşhacıköy'de Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Gümüşhacıköy'de Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osman Kurt'un kullandığı 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Keltepe mevkisinde Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı Karayolları'na ait temizlik kamyonu ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan araç sürücüleri ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

