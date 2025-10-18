Gümüşhacıköy'de Trafik Kazası: 3 Kardeş ve Enişte Toprağa Verildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kardeş ile enişteleri, Karacaören köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Süleyman (72), Nihat (73) ve Salim Kurt (81) ile enişteleri Şaban Geyik (78) için Karacaören Köyü Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, hayatını kaybedenlerin yakınları ile köylüleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından 4 kişi, dualar eşliğinde köy mezarlığında defnedildi.

Gümüşhacıköy'de dün meydana gelen trafik kazasında, Osman Kurt'un kullandığı 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Keltepe mevkisinde Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı Karayolları'na ait temizlik kamyonuyla çarpışmış, hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde hayatını kaybetmişti.