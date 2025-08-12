Gümüşhacıköy'de Trafik Kazası: 10 Yaralı

Gümüşhacıköy'de Trafik Kazası: 10 Yaralı
Güncelleme:
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

O.N.Y. idaresindeki 69 ABB 856 plakalı otomobil, Ulubel mevkisinde A.D'nin kullandığı 05 KB 342 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
