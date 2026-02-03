Haberler

Gümüşhacıköy'de organ bağışı kampanyası düzenlendi

Gümüşhacıköy'de organ bağışı kampanyası düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla belediye binasında bir kampanya düzenledi. Etkinlikte organ bağışı süreçleri ve hayat kurtarıcı rolü hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından organ bağışına dikkat çekmek amacıyla Gümüşhacıköy Belediye binasında organ bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Organ Bağışı Sorumlusu Berna Ulu tarafından vatandaşlara organ bağışının önemi, bağış süreci ve organ bağışının hayat kurtarıcı rolü hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte, organ bağışının dini, hukuki ve tıbbi boyutları da ele alınarak merak edilen sorular yanıtlandı.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Atilla Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ bağışının birçok hastaya umut olduğunu belirterek, toplumda bu konuda farkındalığın artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Kuru, bu tür bilgilendirme çalışmalarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini söyledi.

Kampanya süresince çok sayıda vatandaş organ bağışı hakkında bilgi alırken, organ bağışında bulunmak isteyenlere gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti