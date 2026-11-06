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Gümüşhacıköy'de okul güvenliği toplantısı Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında yapıldı

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Gümüşhacıköy'de okul güvenliği toplantısı Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında yapıldı
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Gümüşhacıköy'de okul güvenliği toplantısı, Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Zehra Özyol ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin de katıldı; öğrencilerin güvenli eğitim ortamı için okul çevreleri ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Gümüşhacıköy'de Okul Güvenliği Toplantısı, Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ve kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Güneş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerine yönelik konular ele alındı.

Okul çevrelerinin güvenliği, öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemi üzerinde duruldu.

Toplantı, okul güvenliğine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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