Haberler

Müftü Gül, esnafı Mevlid-i Nebi için ziyaret etti

Müftü Gül, esnafı Mevlid-i Nebi için ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Osman Gül, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla esnafı ziyaret ederek sohbet etti, talep ve görüşleri dinledi. Birlik ve kardeşlik vurgusu yapan Gül, esnafa hediyeler takdim etti, Hz. Muhammed'in güzel ahlakının önemine dikkat çekti.

Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Osman Gül, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ilçe esnafını ziyaret etti.

İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafla bir araya gelen Gül, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafın talep ve görüşlerini de dinleyen Gül, Mevlid-i Nebi Haftası'nın birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesine vesile olmasını temenni etti.

Ziyaretlerde esnafa çeşitli hediyeler takdim eden Gül, Hz. Muhammed'in güzel ahlakı ile merhamet, adalet ve kardeşlik anlayışının toplum hayatında yaşatılmasının önemine dikkati çekti.

Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Gül'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı

Dün geceye damga vuran görüntü: Eğme başını eğme...
Küvetten çıkmıyor! Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı

Küvetten çıkmıyor! Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı
Meyveyi yiyince huyları değişiyor! İngiltere'den 'sarhoş eşek arısı' uyarısı

Ülke alarma geçti! Sarhoş olup saldırgan hale geliyorlar
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı

Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı